Sarebbe stata violentata dal marito e dai familiari di lui, padre e fratelli, la giovane di 25 anni, pachistana, che il 4 giugno di quest'anno era scampata a una spedizione punitiva della famiglia di lui, 27enne, lanciandosi dall'auto sulla quale veniva picchiata dai familiari dell'uomo. Un caso emerso ad agosto nel Reggiano a Novellara, il paese di Saman Abbas, quando il 27enne era stato arrestato.

Ieri si è svolto davanti al gip di Reggio Emilia, Andrea Rat, l'incidente probatorio, con l'audizione della giovane vittima. Il dettaglio delle violenze sessuali è riportato dalla Gazzetta di Reggio. Le indagini sono scattate dopo l'intervento dei carabinieri di Novellara a giugno, dopo la segnalazione della presenza in strada della donna in stato di choc e con segni di violenza sul corpo, soccorsa da due passanti.

Alla 25enne, come è emerso dalle indagini, il marito e i familiari di lui impedivano di imparare la lingua italiana e di integrarsi, segregandola in casa fino a prenderla a pugni, schiaffi e frustate. Il marito, riporta la Gazzetta, la obbligava anche ad avere rapporti, non solo con lui ma anche con suo padre e i fratelli.

I carabinieri ad agosto avevano eseguito le misure cautelari nei confronti di quattro persone: il 27enne era stato arrestato e portato in carcere, mentre per il suocero 55enne della vittima e due cognati, entrambi 21enni, erano stati emessi tre divieti di avvicinamento e di comunicazione con contestuale applicazione dei braccialetti elettronici. Un quinto indagato si è aggiunto in sede di richiesta di incidente probatorio, che si è svolto ieri alla presenza degli avvocati d'ufficio Vito Alessandro Pellegrino, che difende il marito, e Leonardo Teggi, che difende il 55enne e i tre fratelli del 27enne.

Il gip ha sostituito la custodia cautelare del marito con gli arresti domiciliari, mentre a uno dei tre fratelli dell'uomo è stato tolto il braccialetto elettronico: è stato accertato che era assente durante l'aggressione alla donna del 4 giugno. Per gli altri indagati, invece, nulla è cambiato e dovranno indossare il braccialetto e stare a distanza dalla donna.