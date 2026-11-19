È morto a 91 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Lascia la moglie, la giornalista Daniela Pasti, e la figlia Natalia, anche lei giornalista Rai.

Un intellettuale vecchio stampo, di quelli che non esistono più, e grande divulgatore culturale. La sua passione profonda per la letteratura, la musica, la storia, la conoscenza della società in cui viviamo, il suo garbo nei modi e nello stile, la sua autoironia e straordinaria memoria lo hanno reso, a 91 anni, un grande punto di riferimento in programmi di successo come la “Torre di Babele” che ha condotto dal 2023 fino ai suoi ultimi giorni su La7.

Nato a Roma nel 1935, ha attraversato oltre sessant'anni di storia del giornalismo, alternando il lavoro per la carta stampata a quello in televisione. Nel 1960 era entrato in Rai, inizialmente come funzionario, per poi diventare giornalista professionista. Tra il 1966 e il 1968 aveva seguito gli Stati Uniti come corrispondente da New York. Successivamente aveva raccontato la realtà francese da Parigi per “L'Espresso” e “Panorama”, prima di tornare a New York per “Repubblica”, quotidiano con cui avrebbe costruito un lungo rapporto professionale e per il quale aveva curato per oltre vent'anni “La Posta di Augias”, la rubrica dedicata alle lettere dei lettori, rispondendo a quasi seimila missive.

Ma è soprattutto attraverso la televisione che era diventato un volto familiare per milioni di italiani. Nel 1987 aveva ideato e condotto “Telefono Giallo”, programma di Rai 3 dedicato ai grandi casi di cronaca e ai misteri irrisolti. Tra le puntate rimaste nella memoria quella sulla strage di Ustica, durante la quale intervenne in diretta un ufficiale che fornì elementi importanti per la riapertura dell'inchiesta. Negli anni successivi erano arrivati “Babele”, trasmissione dedicata ai libri e alla letteratura, “Enigma”, “Le Storie - Diario Italiano”, “Quante Storie” e “Rebus”. Dopo oltre sessant'anni in Rai, nel novembre 2023 era passato a La7 per guidare “La Torre di Babele”, programma di approfondimento storico, culturale e di attualità.

Ha coltivato poi un’intensa attività di scrittore, firmando saggi, romanzi gialli e opere dedicate alla storia, alla religione e ai grandi temi della società. Tra i suoi lavori più conosciuti la trilogia del commissario Sperelli e la serie "I segreti di...”, dedicata a città e luoghi simbolo. La sua esistenza, dall'infanzia trascorsa in Libia al seguito del padre, al ritorno a Roma, fino alla formazione e le esperienze professionali sono ricostruite in uno dei suoi libri più personali, "La vita s'impara” (Einaudi) del 2024. «Anch'io sono vissuto a lungo senza capire granché», scrive Augias: «Ora so che la vita s'impara e va un po' meglio, però s'è fatto tardi».

Non era mancato neppure l'impegno politico: dal 1994 al 1999 era stato europarlamentare, eletto nelle liste del Partito Democratico della Sinistra, con un incarico nella commissione Cultura, Gioventù e Istruzione. Si è sempre dichiarato ateo e a favore della legalizzazione dell'eutanasia, ha condiviso le battaglie dell'Associazione Luca Coscioni e dei Radicali Italiani, ma ha sviluppato un grande interesse per la storia delle religioni come testimoniano tanti suoi titoli dedicati a questo argomento tra i quali “Inchiesta su Gesù” del 2006 con Mauro Pesce, “Disputa su Dio e dintorni” (2009) con Vito Mancuso, e “I segreti del Vaticano” (2010).

(Unioneonline/D)