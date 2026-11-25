«Penso di avere chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile». Così Sigfrido Ranucci al termine dell'audizione davanti alla Procura di Roma, durata oltre cinque ore, per l'indagine sull'attentato del 16 ottobre 2025 ai suoi danni, per il quale è stato arrestato l'imprenditore Valter Lavitola – amico del giornalista - reo confesso dell'azione dinamitarda messa in atto da una banda di tre persone.

«Sigfrido Ranucci è stato nuovamente ascoltato dalla Procura della Repubblica di Roma, nell'ambito delle indagini relative all'attentato di cui è stato vittima. Come già avvenuto nelle precedenti occasioni, ha assicurato la più ampia collaborazione ai magistrati inquirenti, rispondendo a tutte le domande che gli sono state rivolte e rappresentando quanto a sua conoscenza, nella piena consapevolezza della delicatezza degli accertamenti in corso», ha spiegato l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista.

(Unioneonline)