Addio a Paolo Bulgari, il "re" dell'alta gioielleria, che ha portato la sua maison, nata a Roma nel 1884 come argenteria, per mano di suo nonno, Sotirio Bulgari, a diventare la griffe del lusso mondiale di oggi.

A dare la notizia della scomparsa del grande gioielliere è stata la sua famiglia, che ha ricordato in una nota «la straordinaria figura di Paolo Bulgari, la sua profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l'Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo». Con la scomparsa di Paolo Bulgari «se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi» hanno affermato i suoi cari. Ma anche Bernard Arnault, presidente e ceo del Gruppo LVMH, di cui fa parte il marchio Bvlgari dal 2011, si è associato al dolore della famiglia, unendosi a Bvlgari nel ricordare la figura del gioielliere, rendendo omaggio alla sua straordinaria eredità.

«Il nostro gruppo - ha detto Arnault - la mia famiglia ed io porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Bulgari e a tutti i dipendenti della maison dopo la scomparsa di Paolo Bulgari. Nel corso della sua vita, è stato un artefice chiave del successo del marchio, pur sostenendo e incarnando allo stesso tempo lo spirito italiano e l'eredità profondamente romana della nostra eccezionale gioielleria».

Imprenditore e custode della tradizione orafa, nel 2019 Paolo Bulgari ha fondato a Roma la sua omonima Fondazione. L'organizzazione è stata impegnata finora nel contrasto alla povertà educativa, con particolare attenzione all'istruzione dei giovani e alla riqualificazione urbana della periferia della capitale.

(Unioneonline)