Un silenzio composto, rotto solo dal passo lento di oltre 10.000 persone che per tutta la giornata, in un flusso ininterrotto, hanno attraversato ieri piazza del Campidoglio per stringersi attorno a "Corradone".

È un abbraccio collettivo, popolare e istituzionale insieme, quello che Roma ha voluto tributare a Corrado Augias, scomparso a 91 anni, nella camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca e chiusa ieri alle 18 dopo 8 ore di omaggi continui.

Al centro della sala, un feretro in legno semplice, su cui spiccano le rose rosse con il messaggio "La tua famiglia", affiancato dalla corona di Roma Capitale e dall'omaggio floreale del Roma Pride.

Ad accogliere i visitatori, accanto alla moglie Daniela Pasti, alla figlia Natalia con il marito Pietro Suber e ai nipoti, ci sono il sindaco Roberto Gualtieri e l'amico di famiglia Walter Veltroni.

«Sono giorni durissimi e il fatto di aver visto tutta questa partecipazione, tutte queste persone così affettuose che hanno parlato di mio padre come di una figura importante nella loro vita, quasi come uno di famiglia, mi ha colpito moltissimo», ha detto commossa la figlia Natalia Augias.

«È un omaggio grandissimo da parte dei cittadini a una personalità straordinaria, un grandissimo intellettuale che ha rappresentato una voce laica e importantissima sui grandi principi della nostra democrazia e della nostra Costituzione», ha sottolineato Gualtieri all'uscita dalla Protomoteca, ricordando come dietro quell'apparente «distacco ironico da lord» Augias trasmettesse «un'empatia fortissima», vivendo anche la malattia «con una forza straordinaria».

Tra la folla di gente comune, tantissimi i volti della politica, della cultura e del giornalismo sfilati per un ultimo saluto: dal ministro della Cultura Alessandro Giuli - che ha parlato di un "giorno triste" per la perdita di un riferimento internazionale - all'ad della Rai Giampaolo Rossi, giunto intorno a mezzogiorno con la consigliera Simona Agnes e il direttore della comunicazione Fabrizio Casinelli per raccogliersi davanti alla bara e abbracciare in silenzio la figlia Natalia. Presenti, tra gli altri, Dario Franceschini, Enrico Letta, Filippo Ceccarelli, Giovanna Melandri, Stefano Fassina, il sovrintendente del maggio fiorentino ed ex del teatro dell'Opera, Carlo Fuortes, Gianni Cuperlo, Pier Ferdinando Casini, Franco Carraro, Enrico Mentana, Massimo Giannini, Alberto Matano, Pino Strabioli, Gianni Ippoliti, Monica Giandotti e il direttore di Repubblica Stefano Cappellini.

Particolarmente commosso Sigfrido Ranucci: «Era un uomo libero. Il dolore è grande, secondo solo a quello provato quando è stato costretto a lasciare la Rai», ha detto il conduttore di Report, ricordando la vicinanza ricevuta nei momenti più difficili.

A ricordarlo con affetto anche l'editore di La7 Urbano Cairo, che lunedì gli dedicherà l'ultima puntata de 'La Torre di Babele': «L'ho sentito l'ultima volta domenica e l'ho sentito bene. Sono stati tre anni belli a La7, era un intellettuale di grande equilibrio, capace di trattare anche la cronaca nera, come con Telefono Giallo, con grande eleganza. Lo ricordo con il sorriso».

Ma il ritratto più intimo arriva da Vittoria, che per 12 anni ha lavorato in casa Augias: «Quando sono arrivata non sapevo ancora l'italiano. Andavamo in campagna e lui mi diceva: 'Dimmi una parola in moldavo, così impariamo: tu l'italiano e io il moldavo'. E poi scherzava con mia sorella Ludmila dicendo che imparava più in fretta lui il moldavo che io l'italiano. Era una bravissima persona, mi dispiace tantissimo».

I funerali laici si svolgeranno in forma privata.

Il ricordo pubblico di Augias proseguirà sabato 28 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, con un memoriale - anche in forma musicale - che vedrà la partecipazione di Nicola Piovani e diversi contributi in presenza e in video.