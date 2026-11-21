Borse di studio sospese per chi è anche solo indagato per reati commessi nei cortei, obbligo per chi organizza le occupazioni a scuola di rispondere in solido dei danni causati da terzi, e la possibilità per le forze dell'ordine di marchiare con vernice colorata i violenti nelle manifestazioni, per agevolarne l'identificazione anche successivamente.

Sono alcuni degli elementi al decreto sicurezza con cui FdI punta a introdurre un'ulteriore stretta in materia di ordine pubblico, duramente contestata dalle opposizioni, che mette nel mirino in particolare le proposte di Andrea Delmastro.

L'ex sottosegretario alla Giustizia e deputato del partito della premier Giorgia Meloni ha depositato in commissione quattro proposte di modifica. Fra cui, appunto, quella sulla sospensione di benefici economici, contributi e borse di studio se si è anche solo sottoposti a indagini preliminari per una serie di reati (tra cui violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio) commessi in manifestazioni, proteste o occupazioni, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di condanna, si prevede la revoca del beneficio.

Un altro suo emendamento è sulla responsabilità di promotori e organizzatori di occupazioni scolastiche: a meno che non provino di aver adottato ogni misura idonea per impedirli, rispondono in solido dei danni a persone o cose, anche se causati da terzi partecipanti.

«È delirante. Vuol dire considerare il dissenso giovanile una questione con la quale chi governa non deve fare i conti e confrontarsi ma solo una cosa pericolosa da colpire», l'affondo della segretaria del Pd Elly Schlein. Per Giuseppe Conte è "grottesco" che la stretta sia firmata Delmastro: «Cara Giorgia Meloni - il messaggio del leader M5s -, se vuoi togliere benefici a indagati, inquisiti e condannati, non perdere tempo a cercarli nelle scuole e nelle università. Guarda dentro il tuo partito». «Delmastro è garantista con se stesso e forcaiolo con gli studenti», la sintesi di Angelo Bonelli, di Avs, che attacca l'ex sottosegretario, per cui a maggio in Appello è stata confermata la condanna a 8 mesi per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito: «Se uno studente indagato deve perdere la borsa di studio, un deputato condannato in secondo grado deve perdere lo stipendio».

(Unioneonline)