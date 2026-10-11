vaticano
11 ottobre 2026 alle 12:24
L'annuncio del Papa all'Angelus: «Ho un nodulo al polmone, mi opero»Leone XIV rivela ai fedeli la scoperta di una massa in fase iniziale e ben localizzata. L'intervento chirurgico per rimuoverla è già stato programmato per i prossimi giorni
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«I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni». Lo ha annunciato il Papa all'Angelus.
(Ansa)
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