Il Tribunale del lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report.

Il giornalista, che aveva presentato un ricorso d’urgenza contro la rimozione dal programma, nella giornata di ieri è stato sospeso dal lavoro dalla Rai per dieci giorni.

Un provvedimento disciplinare che aveva suscitato la contrarietà dell’avvocato di Ranucci: «Proprio mentre il tribunale del Lavoro di Roma sta decidendo sul ricorso cautelare di Ranucci nei confronti del provvedimento di rimozione da Report, la Rai gli comunica una nuova sanzione. Una decisione che interviene a pochi giorni dalla presentazione di articolate difese, con le quali sono state contestate nel merito e nel metodo le accuse formulate dalla Rai».

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