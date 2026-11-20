Svolta, dopo oltre 20 anni, nelle indagini sulla morte di Maria Rita Valerio, la venticinquenne trovata senza vita nel 2003 nelle campagne di Capurso, in provincia di Bari.

La Polizia ha arrestato Vincenzo Fiore, 50 anni, l'ex fidanzato della giovane, nota come attrice di una sit-com barese di quegli anni.

Il suo corpo fu ritrovato, dopo l’allarme per l’allontanamento da casa, riverso nel fango, con l'autopsia che aveva poi accertato che la giovane era stata colpita 12 volte alla testa con un bastone.

Il reato contestato all’uomo è omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti o futili, dalla crudeltà e dal legame con la vittima.

Il 50enne, ricostruiscono gli inquirenti, era legato da lunga relazione affettiva con la vittima, iniziata nel 1994 e finita nel 2003, dopo 9 anni. Fiore, però, non avrebbe mai accettato la volontà della 25enne di interrompere la relazione né le modalità e le scuse con cui tentava di separarsi, tra cui quella di essere malata.

(Unioneonline)