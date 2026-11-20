Si è impiccato in carcere Nadir Rossi, l'ex infermiere di 35 anni detenuto a Verona con l'accusa di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara con una serie di iniezioni di insulina.

L'uomo sarebbe stato trovato in fin di vita questa mattina nella sua cella ed è arrivato in ospedale in condizioni disperate. Il Tribunale del Riesame aveva rigettato ieri la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi legali.

«Quanto accaduto lascia poco spazio alle parole. È l'epilogo tragico di una vicenda che ha segnato profondamente molte vite. Resta soprattutto la consapevolezza di quanto dolore questa storia abbia lasciato dietro di sé», il commento dell’avvocato di Rossi, Giacomo Giulianelli.

(Unioneonline)