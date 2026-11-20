Al via lo sciopero generale, lavoratori e studenti scendono in piazza per due proteste, la mobilitazione studentesca organizzata a livello europeo e quella proclamata dalla Cgil e dai Cobas.

Lo sciopero generale è di 24 ore e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, ma anche porti e taxi. Lo stop per autobus, tram e metro è nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale e vedrà alcune aziende escluse (Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari).

Nelle grandi città a Torino stop dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio; a Genova dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio; a Bologna dalle 8.30 alle dalle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; a Firenze dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio; a Roma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; a Palermo dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.

Esclusi dall'astensione, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, invece il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia.

A Milano un migliaio di studenti si sono radunati in largo Cairoli. Sul monumento a Giuseppe Garibaldi campeggia uno striscione con la scritta "Occupiamo il presente per pretendere il futuro". Tra gli altri cartelli "Generazione Maranza", "Fight for our future" e "Finanziate il futuro non i massacri". Dai manifestanti anche cori contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Facciamo vedere al Governo italiano che i giovani non ci stanno e sono venuti qui per riprendersi il futuro", dicono dai microfoni. "Il governo – aggiungono - deve tagliare i fondi stanziati per il riarmo e riassegnarli nel sistema d'istruzione e nel welfare". Il corteo dovrebbe terminare in piazza Duomo, mentre quello della Cgil cui partecipano migliaia di persone si conclude in piazza XXV aprile.

A Torino due i cortei in mattinata, mentre nel pomeriggio è in programma una manifestazione contro il riarmo. Alla manifestazione confluisce anche uno spezzone formato da antagonisti e realtà vicine ad Askatasuna. Separato il corteo degli studenti.

A Roma Metro C chiusa e riduzioni delle corse sulle linee A e B. Tre i cortei che sfilano nel centro della Capitale: la manifestazione della Cgil da Piazza Vittorio Emanuele sino ai Fori Imperiali e due mobilitazioni studentesche a Piramide e a piazzale Aldo Moro davanti all'università La Sapienza.

Si protesta contro la manovra e il caro vita che sta impoverendo gli italiani, presenti anche diversi esponenti del Pd. «Il governo è minoranza nel Paese, ci batteremo fino alla fine per cambiare questa manovra che non dà nulla a chi è in difficoltà per salari, pensioni, studenti», attacca il capogruppo del Pd in commissione Lavoro Arturo Scotto.

(Unioneonline)