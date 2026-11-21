Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quanto si apprende, ha telefonato a Andrea De Gennaro, comandante generale della guardia di Finanza, per esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del fratello Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia suicidatosi dopo il coinvolgimento nelle indagini per depistaggio nella strage di via D’Amelio.

Dell’accaduto ha parlato anche la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa. «A volte il suicidio è anche coraggio. Quando sai che vuoi affermare qualcosa e non hai altro modo c'è anche il suicidio, è drammatico e non è certamente quello che auspico a nessuno, ma prima di dire che è fragilità ci penserei, non lo so», ha detto La Russa durante un evento di FdI a Milano. «Può essere fragilità e può essere un modo per reagire a quella che lui avvertiva come una grande ingiustizia», ha aggiunto La Russa.

(Unioneonline)