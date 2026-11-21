Una fila silenziosa e commossa nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio, a Roma, sede prescelta per la camera ardente per rendere l'ultimo saluto a Corrado Augias, morto il 19 novembre all’età di 91 anni.

All'interno, al centro della sala, è stato allestito il feretro in legno semplice, su cui sono state deposte delle rose rosse accompagnate dalla scritta «la tua famiglia».

A stringersi attorno ai familiari, la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia, il genero Pietro Suber e i nipoti, c'è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Tra i primi esponenti del mondo della cultura, del giornalismo e delle istituzioni a giungere sul colle capitolino per omaggiarlo ci sono anche l'ex primo cittadino Walter Veltroni e il conduttore Rai Gianni Ippoliti.

«Era doveroso fargli un saluto, una persona colta, gentile, un intellettuale di grande umanità e cultura», raccontano alcuni dei presenti in attesa di entrare.

«Sapeva trattare con tutti con grande dignità e rispetto, persone come lui dovrebbero essere eterne», sono le parole di un altro signore. I funerali si svolgeranno con rito laico e in forma strettamente privata.

(Unioneonline)