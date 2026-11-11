«Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani». Inizia così la mail inviata a centinaia di scuole italiane che ha scatenato il caos in Italia, portando all’evacuazione degli istituti e alla convocazione di un vertice urgente a Palazzo Chigi da parte della premier Giorgia Meloni.

L’allarme in Sardegna

«Si comunica che si è resa necessaria l’evacuazione precauzionale dei plessi scolastici. Si invitano pertanto i genitori a provvedere tempestivamente al ritiro dei propri figli». La situazione «è gestita secondo le procedure di sicurezza previste. Si raccomanda di collaborare con il personale. Ringraziamo tutte le famiglie per la collaborazione».

Questa la nota diramata dall’Istituto comprensivo di Sestu, scuola (con infanzia, elementari e medie) che come altre centinaia in Italia (sarebbero circa 300 istituti in tutto, secondo il ministro dell’Istruzione Valditara) è stata destinataria di una mail con la minaccia di un allarme bomba.

Alunni all'esterno dell'Istituto comprensivo di Sestu (Foto: Callisto Spiga)

Stessa situazione si è vissuta al Siotto di Cagliari, all’istituto Asproni di Iglesias e al Ciusa di Nuoro: anche qui studenti e docenti sono stati invitati ad abbandonare l’edificio. Identico scenario a Villasimius, Castiadas e Selargius (Pitagora). L’elenco delle scuole “colpite” è in continua evoluzione.

La mail: «Uccideremo ognuno di voi»

La mail spedita a tutti gli istituti italiani ha un unico testo. Eccolo.

«Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate».

<p>Studenti fuori dall'Asproni di Iglesias </p>

Crosetto: «Strategie ma anche mitomani»

«C'è il rischio di creare allarme ed è fin troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, con gli strumenti oggi a disposizione, mandare un'email a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c'è una bomba. Fa parte di una strategia su cui si inseriscono anche i cretini, perché non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o azioni ostili. Ci sono anche i mitomani e i pazzi che, in un momento come questo, non vedono l'ora di scatenare il terrore in una città». Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Riunione di emergenza a Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato alle 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che alla riunione parteciperanno i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell'intelligence e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn).

La premier Meloni: «Approfondimenti in corso ma nessun pericolo concreto

«Il Governo – ha precisato la premier Giorgia Meloni dai social – sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici. Le Forze dell'Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico. Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari».

- Notizia in aggiornamento –

(Unioneonline)