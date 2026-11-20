La vittima lo ha perdonato, mentre i giudici d'appello hanno riconosciuto all'imputato l'attenuante legata alla ludopatia di cui avrebbe sofferto, riducendogli la pena da sei anni e quattro mesi a quattro anni.

È la vicenda di un trentaduenne residente nell'Aretino ma originario della Romania, coinvolto nella rapina di una barra di oro del valore di circa 700mila euro, sottratta a un imprenditore aretino il 28 giugno 2024.

Secondo la ricostruzione, al momento del colpo alcuni uomini arrivarono in scooter e portarono via la barra, che l'imprenditore aveva materialmente con sé. Le indagini si concentrarono anche sul trentaduenne, il cui telefono venne sottoposto a intercettazioni. Arrestato, l'uomo spiegò di essere finito nella vicenda a causa dei debiti accumulati giocando d'azzardo, sostenendo di essere affetto da ludopatia e di aver agito per cercare di ripagare quanto dovuto.

In primo grado era stato condannato a sei anni e quattro mesi. In appello i giudici non gli hanno riconosciuto lo stato di necessità, ma hanno valutato la sua condizione di ludopatia concedendogli le attenuanti e riducendo la condanna a quattro anni. Il trentaduenne si è inoltre scusato con l'imprenditore, che lo ha perdonato e non si è costituito parte civile, evitando così anche il pagamento delle spese legate alla parte civile. L'avvocato Baroni, difensore dell’imputato, ha annunciato ricorso in Cassazione per ottenere una riqualificazione del reato da rapina ad appropriazione indebita.

(Unioneonline)