Decollano i prezzi dei biglietti aerei in vista delle festività natalizie. L’incremento emerge dal monitoraggio di Federconsumatori, che ha considerato il prezzo a persona, andata e ritorno verso alcune tratte nazionali ed europee, rilevando importanti incrementi, probabilmente destinati ad aumentare con l’avvicinarsi del Natale.

Quest’anno, le compagnie dispongono dell’alibi perfetto: l’aumento dei costi del jet fuel. Un alibi che, però, a conti fatti non regge. Secondo i calcoli dell’Onf (Osservatorio Nazionale Federconsumatori) a fronte di un aumento della materia prima del +8-9% rispetto a maggio, i biglietti aerei acquistati oggi per il periodo natalizio aumentano del 15% sulle tratte europee e del 48% sulle tratte nazionali.

«Un divario importante che, paradossalmente, riguarda soprattutto le tratte interne, più brevi, su cui l’impatto del costo del carburante dovrebbe essere più limitato», dicono dall’associazione.

È evidente «che le tariffe rispecchiano volontà e strategie che vanno ben oltre le dinamiche di mercato. Per questo chiediamo la massima attenzione e vigilanza al Governo, al MIMIT, all’Enac, al Ministero dei Trasporti e alle Autorità indipendenti competenti in materia».

I cittadini, già fortemente colpiti dai rincari su molti fronti «non possono essere bersaglio di ulteriori vessazioni, e non possono essere messi nella condizione di dover rinunciare a raggiungere la propria famiglia, a rientrare a casa o a concedersi qualche giorno di svago a Natale».

Nel dettaglio le tratte che aumentano maggiormente sono quelle da Milano verso le isole: Palermo e Catania (+100% e +106%), Cagliari e Olbia (+61% e +68%). Per quanto riguarda le tratte internazionali, invece, il record spetta al collegamento Roma-Atene +77%.

(Unioneonline/E.Fr.)