Sviluppo territoriale, riqualificazione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale, turismo sostenibile in sintonia con la conservazione ambientale e la ricerca scientifica nel programma degli interventi triennali 2027-2029 dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara, che si prepara a celebrare il trentennale dalla sua istituzione, previsto per il prossimo anno. In primo piano la valorizzazione degli immobili con lavori di riqualificazione in fase di conclusione dell’ex Marina, dello stabile dell’ex Fanalista, Palazzo del Parco e Caserma Monda. In questo contesto si inseriscono gli investimenti finanziati dal Mase, nell’ambito del programma Parchi per il Clima, con particolare riferimento agli interventi sugli immobili di Cala Reale e sul complesso di Campu Perdu, il primo lotto della ex diramazione in fase di conclusione, con l’allestimento della sala conferenze della capienza di circa 150 persone, interventi che aprono nuove prospettive per il recupero del patrimonio pubblico dell’isola e per le iniziative di ripristino degli ecosistemi naturali. La relazione programmatica 2027 e le linee di indirizzo per il triennio 2027-2029, sono stati illustrati dal presidente del Parco, Gianluca Mureddu, e approvati dal consiglio direttivo dell’Ente Parco, riunitosi a Sorso mercoledì scorso. Nel Piano strategico figurano gli obiettivi della valorizzazione della memoria storica dell’Asinara, attraverso il progetto Narami, un percorso museale ospitato nell’Osservatorio della Memoria nella ex diramazione di Cala d’Oliva, che racconta con documenti e strumenti multimediali 112 anni di storia carceraria. Una ricostruzione che passa anche attraverso le relazioni istituzionali sviluppate negli anni sui temi della legalità, della giustizia e della pace, in collaborazione con la fondazione Falcone, l’Università di Milano e l’Associazione nazionale magistrati. Le interlocuzioni con l’Anm hanno delineato la prospettiva di un Parco Culturale della giustizia e della pace all’Asinara, concepito come spazio di incontro tra memoria storica, cultura giuridica, diritti umani e valori costituzionali. Il tema della memoria comprende il recupero e la divulgazione delle vicende legate alla detenzione e all’esilio dei prigionieri etiopi durante il periodo dell’occupazione coloniale italiana dell’Etiopia. Un altro elemento di rilievo nella programmazione scientifica è rappresentato dagli Osservatori, il sistema dei Centri Visita e il Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità, le collaborazioni con le Università degli Studi di Sassari, altri atenei e gli enti di ricerca. «Particolare significato assume il Piano aggiornato nel 2026 e il percorso di aggiornamento del Regolamento del Parco, - spiega il presidente del Parco, Gianluca Mureddu - attraverso l’elaborazione di una proposta di modifica da sottoporre all’esame del Consiglio direttivo, per armonizzare la disciplina delle attività consentite con le esigenze di tutela, gestione e fruizione sostenibile del territorio. A questo quadro si affiancano gli strumenti settoriali di gestione, tra cui il Piano Antincendio Boschivo e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000.» L’aggiornamento del Piano del Parco introduce anche il rafforzamento delle relazioni con i comuni della fascia costiera del Golfo dell’Asinara, comprendente i territori dei Comuni di Porto Torres, di Stintino, Sassari, Sorso e Castelsardo. In tale contesto, il Contratto di Costa rappresenta uno strumento di concertazione e cooperazione istituzionale capace di favorire una visione condivisa della tutela degli ecosistemi costieri, della valorizzazione del paesaggio e delle identità locali e della promozione di attività economiche sostenibili. «Un ruolo significativo è riconosciuto alla Carta europea del turismo sostenibile, quale modello di collaborazione tra istituzioni, operatori economici e comunità locali- aggiunge Mureddu – e il Piano d’Azione 2025–2029 e la Fase II della Carta costituiscono strumenti per valorizzare la partecipazione delle imprese e qualificare l’offerta turistica territoriale. Un percorso in cui si inserisce anche il coinvolgimento del Parco regionale di Porto Conte, attraverso la condivisione dell’esperienza e delle metodologie sviluppate dall’Asinara».