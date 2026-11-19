Buone notizie per i genitori di Arborea che lavorano. Grazie a un finanziamento di 115.200 euro della Regione, il Comune potrà attivare nei prossimi tre anni (2026-2028) un servizio di accoglienza scolastica pomeridiano per gli alunni della scuola primaria per far svolgere i compiti, completamente gratuito.

Le risorse sono distribuite in tre annualità da 38.400 euro ciascuna, per garantire continuità al servizio nel tempo.

«Un aiuto che va in due direzioni - sottolinea la sindaca Manuela Pintus - ai genitori, per conciliare più serenamente lavoro e vita familiare; ai bambini, che potranno contare su un ambiente accogliente dove fare i compiti, stare insieme e crescere. Il servizio partirà a breve. Data di inizio, orari e modalità di adesione verranno comunicati nei prossimi giorni».