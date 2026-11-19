L'amicizia tra la Sardegna e Malta prenderà il via con la tre giorni di confronto internazionale, laboratori pratici e dialogo tra comunità per abbattere le barriere architettoniche, digitali e culturali. Da sabato 21 a lunedì 23 novembre 2026, il Comune di Santa Giusta ospiterà Barrier-Free Horizons, il primo evento del progetto europeo Include. L’iniziativa segna l’avvio di un percorso di gemellaggio tra la comunità lagunare e la municipalità maltese di San Ġiljan, coinvolgendo oltre cento partecipanti tra amministratori locali, studenti delle scuole e dell’università, rappresentanti del mondo associativo e giovani dei due Paesi (tra cui una delegazione di oltre 60 cittadini maltesi in arrivo nell’Isola). Il Comune di Santa Giusta, riveste il ruolo non solo come ente ospitante della prima tappa progettuale, ma come vero e proprio laboratorio istituzionale e civico impegnato a tradurre le politiche europee sull’accessibilità in azioni concrete sul territorio. L'apertura dei lavori, prevista per sabato 21 novembre presso il Centro Civico in Piazza Othoca, alle 16.00, culminerà infatti con la firma ufficiale del Memorandum di Gemellaggio tra

Santa Giusta e San Ġiljan, sancendo un impegno condiviso su inclusione sociale, pari opportunità e cittadinanza attiva.

Il pomeriggio sarà dedicato alla presentazione del progetto, agli interventi tematici su sport inclusivo, cultura, turismo

accessibile e solidarietà, fino alla firma del Memorandum e a una serata musicale interculturale.

La mattinata di domenica sarà dedicata alla conoscenza del territorio di Santa Giusta e Oristano, attraverso un percorso

alla scoperta del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni locali. Nel pomeriggio la delegazione farà tappa a San Leonardo de Siete Fuentes, nel territorio di Santu Lussurgiu, per visitare la suggestiva chiesa romanica di San Leonardo, risalente al XII secolo e storicamente legata all'Ordine degli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, successivamente conosciuto come Ordine dei Cavalieri di Malta. La visita rappresenterà un'importante occasione per approfondire i legami storici e culturali tra la Sardegna e Malta, valorizzando una testimonianza significativa della presenza degli antichi ordini cavallereschi nell'Isola. Nel pomeriggio si terrà la conferenza internazionale Accessing

the Future. Lunedì 23 novembre, una finestra sull’Europa e la preentazione della prossima tappa a Malta. Il

progetto prevede infatti un secondo incontro internazionale previsto nella prossima primavera, dove una delegazione di cittadini, giovani e amministratori di Santa Giusta sarà ospitata dalla municipalità di San Ġiljan per proseguire il lavoro avviato e consolidare il gemellaggio.