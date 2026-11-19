Già ai domiciliari e con una pistola a salve modificata. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre, dai carabinieri della radiomobile locale già sottoposto alla detenzione domiciliare, ritenuto gravemente indiziato dei reati di detenzione abusiva di arma clandestina e di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I controlli nella sua abitazione, il comportamento dell’uomo e il forte odore di marijuana hanno costretto i militari a eseguire una perquisizione approfondita, durante la quale sono stati rinvenuti una pistola a salve, calibro 8, priva del tappo rosso sulla canna e con evidenti segni di lavorazione così da renderla utilizzabile, oltre ad uno storditore elettrico a contatto (stun gun); un machete lungo 60 cm; un contenitore con 25 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. L’uomo è stato accompagnato nella caserma della Compagnia di Porto Torres, prima di essere trasferito nel carcere di Bancali.