Risultati positivi per le acque di balneazione del Comune di Porto Torres, sono classificate di qualità “eccellente”. A certificarlo è la Regione Autonoma della Sardegna che ha pubblicato il report “Classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2026”, relativo allo stato qualitativo delle 664 acque di balneazione dell'Isola, sulla base dei monitoraggi effettuati dall'Arpas.

Un risultato particolarmente positivo che conferma l'elevata qualità delle acque marine lungo il litorale turritano, comprese le spiagge cittadine e quelle dell'Isola dell'Asinara. La classificazione, pubblicata dalla Direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna, attribuisce il giudizio di qualità “eccellente” a tutte le acque di balneazione monitorate nel territorio comunale. In particolare, il report riporta i risultati delle località del litorale di Porto Torres: Scoglio Lungo, Balai, Torre Abba Currente, Minciaredda (indicato come 100 metri a est della foce di Fiume Santo), 250 metri a ovest dello Scarico 92 e Spiaggia Punta Luzzu. Dell'isola dell'Asinara: Porto Vecchio Fornelli, Spiaggia Ossario, Campo Boe – Cala Reale, Cala Barche Napoletane, Cala Detenuti – Cala d'Oliva e Cala dei Ponzesi (Cala Sabina).

Nel corso della stagione balneare 2026, l'Arpas ha effettuato i controlli secondo il calendario dei campionamenti approvato prima dell'avvio della stagione, nel rispetto del Decreto legislativo 116/2008 che recepisce la Direttiva 2006/7/CE e le analisi hanno riguardato i parametri microbiologici fondamentali per la valutazione delle condizioni igienico-sanitarie delle acque. La classificazione di qualità eccellente rappresenta un importante riconoscimento del valore ambientale del mare di Porto Torres e dell'Asinara.