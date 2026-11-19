Più controlli non tanto all'interno del centro d'accoglienza, sovraffollato ma tutto sommato «ben gestito», quanto nel territorio circostante, dove sono aumentati i reati.

Lo ha detto Alberto Di Rubba, deputato e commissario della Lega per la Sardegna, al termine del sopralluogo nel centro d’accoglienza straordinaria di Monastir.

La struttura è al centro delle polemiche per il sovraffollamento e le pessime condizioni in cui vengono alloggiati i migranti sbarcati nell'isola: i disordini all'interno sono all'ordine del giorno, e crescono anche i problemi per i residenti dei paesi del circondario, da Monastir a San Sperate fino a Sestu, dove la convivenza con gli ospiti del centro sta creando tensioni. Nei giorni scorsi, 150 migranti sono stati trasferiti nella penisola. Ieri il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha promesso che il presidio delle forze dell'ordine nella struttura sarà rinforzato.

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Al sopralluogo hanno partecipato anche i sindaci di Monastir e San Sperate e il presidente del Consiglio comunale di Sestu. Martedì prossimo, ha detto Di Rubba, ci sarà un incontro al Viminale per parlare della situazione, a cui parteciperà anche la prima cittadina di Monastir Paola Ugas.

«Non c’è controllo di quello che succede all’esterno, un giorno sì e l’altro no ci sono accoltellamenti, la sicurezza della popolazione è a rischio. Questo è il problema grave che va gestito, oltre a contenere i numeri della struttura», ha evidenziato Di Rubba.

Paola Ugas chiede al Governo interventi strutturali: «Stiamo affrontando criticità tipiche di un paese di frontiera, non siamo pronti per gestire questo tipo di problemi».