Non solo Aeroitalia. Anche Ryanair annuncia il taglio dei voli da e per la Sardegna. Se la compagnia che gestisce la continuità territoriale ha fatto sapere che dal 15 gennaio non opererà più su tre rotte su cinque (si salva solo Olbia), il vettore irlandese va all’attacco sulla promessa mancata della Regione che aveva annunciato il taglio delle tasse comunali d’imbarco. Un provvedimento, per il quale il Consiglio regionale ha stanziato una ventina di milioni (per tre anni), che doveva entrare in vigore dallo scorso primo novembre. Invece in mancanza di attuazione da parte dell’assessorato ai Trasporti le società di gestione degli scali hanno continuato a chiedere ai vettori il versamento del balzello. E Ryanair non ci sta più: con una mail inviata all’assessore Barbara Manca ha fatto sapere che in assenza di risposte chiare entro il 19 (oggi) «non avrà altra scelta se non quella di revocare l'incremento di capacità precedentemente annunciato per la stagione invernale 2026 a Cagliari, valutando al contempo ulteriori tagli alla capacità operativa su Alghero e Olbia».

L’addizionale comunale

La vicenda viene da lontano e gravita sulla tassa imposta per ogni passeggero: circa 6,5 euro che le compagnie devono versare ai Comuni (ma è poi lo Stato a incassare la maggior parte dei soldi) che ospitano gli scali. Un balzello insopportabile per Ryanair: il vettore irlandese ha spinto per la revoca, promettendo in cambio un incremento dei collegamenti. Dopo un lungo tira e molla il Consiglio regionale ha stanziato i fondi: la Regione si sarebbe fatta carico dell’onere per i mesi della bassa stagione, quindi dal primo novembre a marzo (qualcosa in più ad Alghero), fino al 2028. L’eliminazione dell’addizionale era stata annunciata dal primo novembre. Ma è rimasta in piedi, tanto che l’assessora ha provato a fare pressione sui parlamentari sardi affinché due giorni fa, lunedì 17, presentassero un emendamento alla legge di bilancio nazionale che garantisse l’entrata in vigore del taglio. Proposta raccolta da Francesca Ghirra di Avs: la proposta c’è, l’esito dell’iter è assai incerto. In altre regioni, come il Friuli, lo stesso risultato è stato ottenuto con un’intesa con il Mef. Manca ha scritto al ministro Giancarlo Giorgetti ma da Roma non sono arrivate risposte. Il risultato? Ryanair dice che se non c’è niente di concreto taglierà. E non fa riferimento al futuro: la low cost chiede di sapere cosa si è fatto dal 25 ottobre a oggi. La risposta è già scritta.

La lettera di Ryanair

Ryanair fa riferimento alle promesse sul taglio fatte dalla Regione, ad agosto: «È stato proprio in virtù di questo impegno pubblico che la capacità di Ryanair in Sardegna è aumentata in questa stagione invernale, nonostante i prezzi record del carburante per aerei», scrive la compagnia. Il 21 ottobre, Ryanair ha annunciato il proprio piano operativo completo per la stagione invernale 2026/27 in Sardegna, «mettendo a disposizione 1,1 milioni di posti (+50.000 / +5% rispetto alla stagione invernale 2025), partendo dal presupposto – chiaramente inteso – che l'addizionale comunale sarebbe stata abolita a decorrere dal 25 ottobre».

Ma, prosegue la comunicazione del vettore, «con grande stupore, gli aeroporti sardi ci hanno comunicato che continueranno ad applicare l'addizionale comunale, poiché la Regione non ha provveduto a rilasciare le necessarie autorizzazioni». Da qui l’attacco: «È inaccettabile che la Regione prenda un impegno pubblico, incoraggi le compagnie aeree a pianificare la propria capacità e i propri investimenti sulla base di tale promessa, per poi non mantenere la parola data. Non c'è da stupirsi che la connettività della Sardegna sia nel caos, se la Regione non è in grado di rispettare impegni assunti appena pochi mesi fa».

Il taglio

Dalle premesse alle conclusioni: «Qualora noi e gli aeroporti non ricevessimo una vostra conferma scritta entro giovedì 19 novembre», cioè domani, «attestante l'avvenuta abolizione dell'addizionale comunale con decorrenza dal 25 ottobre 2026, Ryanair non avrà altra scelta se non quella di revocare l'incremento di capacità precedentemente annunciato per la stagione invernale 2026 a Cagliari, valutando al contempo ulteriori tagli alla capacità operativa su Alghero e Olbia».

L’assessora

«La Regione ha fatto la propria parte, mettendo a disposizione i fondi per sostituirsi ai passeggeri nel pagamento dell'addizionale», sottoline l’assessora Manca, «per rendere operativa la misura, tuttavia, è indispensabile un intervento dello Stato che consenta il trasferimento delle risorse regionali. Abbiamo scritto quasi un mese fa al ministro Giorgetti e successivamente agli uffici tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza ricevere alcuna risposta».