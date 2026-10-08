Villamassargia, S’Ortu Mannu senza barriere: al via la gara per il progetto “Una Reina inclusiva”Il Comune avvia le procedure per affidare i lavori nel monumento naturale. L'obiettivo è rendere l'area accessibile a tutti e tutelare il patrimonio ambientale
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Entra nella fase operativa il progetto “Una Reina inclusiva”, dedicato alla conservazione e alla valorizzazione ambientale del monumento naturale S’Ortu Mannu.
Il Comune di Villamassargia ha attivato l’8 ottobre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), la procedura per individuare l’impresa alla quale affidare i lavori previsti dal progetto, finanziato nell’ambito degli interventi regionali per la tutela delle aree di particolare interesse naturalistico, compresa la Rete Natura 2000.
L’intervento punta a rendere il patrimonio naturale di S’Ortu Mannu più accessibile e fruibile, con una particolare attenzione all’inclusività, inserendosi nelle politiche di conservazione e valorizzazione dell’area.
(Unioneonline/En.Ne.)