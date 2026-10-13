Sono stati presentati questa mattina al centro intermodale di Carbonia i quattro nuovi autobus Tam 8 e 10. Si tratta di mezzi completamente elettrici, di fabbricazione cinese e assemblati in Slovacchia. Nuovi veicoli che rappresentano la prima parte del lotto di una fornitura di oltre 30 autobus a zero emissioni, destinati a servire i comuni sardi in cui l’Azienda gestisce il servizio di trasporto urbano. Cerimonia di presentazione aperta dal sindaco di Carbonia Pietro Morittu che ha sottolineato come l’arrivo dei nuovi mezzi sia il risultato di un percorso di collaborazione e confronto con Arst, sviluppato nel tempo per rispondere alle esigenze di mobilità della comunità.

«L’introduzione dei nuovi autobus rappresenta un investimento nella mobilità sostenibile e un’opportunità per rendere gli spostamenti quotidiani in città più accessibili, confortevoli e rispettosi dell’ambiente».

Alla presentazione di nuovi mezzi hanno partecipato anche i vertici di Arst con l’amministratore Unico, Giovanni Mocci: «Ribadiamo con i fatti il nostro impegno per una mobilità sostenibile, L’ammodernamento della flotta è un passaggio essenziale per abbattere le emissioni e migliorare la qualità del nostro servizio».

Autobus, dotati di diverse nuove tecnologie, come i retrovisori dotati di telecamera che vanno ad affiancarsi ai classici specchi, alle quattro ruote sterzanti, dotazioni che sono state illustrate dalla Dirigente della Direzione di Esercizio Automobilistico di Arst Francesca Sulis e dal Responsabile di Sede Maurizio Cerniglia. Mezzi che sono già attivi sulle due tratte urbane, che vengono dichiarati di un autonomia di circa 280 chilometri.

© Riproduzione riservata