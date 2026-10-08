Nubifragio a Carbonia: strade come fiumi e mezzi bloccatiIl Comune: «La Protezione civile non aveva diramato nessuna allerta»
Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina a Carbonia. Strade allagate con grossi problemi alla circolazione, in particolare nelle solite zone soggette ad allagamento.
Tra le zone più colpite le centralissime via Roma e via Cagliari, dove un furgoncino è rimasto bloccato in mezzo alla strada. Numerose le chiamate al numero di emergenza e gli interventi dei vigili del fuoco e protezione civile.
Fenomeno come fanno sapere anche dal comune di Carbonia per cui la Protezione civile non aveva diramato nessuna allerta. Nel frattempo è stato attivato il COC centro operativo comunale per coordinare gli interventi necessari ad affrontare le criticità.