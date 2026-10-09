Un incidente che poteva avere serie conseguenze si è verificato questa mattina sulla statale 126 all'ingresso di Carbonia.

L'impatto è avvenuto poco distante dalla rotatoria per la frazione di Is Gannaus. Due le auto coinvolte, un furgoncino di una ditta di ricambi e una Fiat Grande Punto.

La dinamica è in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Carbonia, che hanno eseguito i rilievi.

Sul posto anche il personale 118 del Sirai e della Sodalitas di Iglesias, per accertarsi delle condizioni degli occupanti. Presente anche la radiomobile dei carabinieri per la viabilità, con la statale che ha subito grossi rallentamenti sia in ingresso che in uscita dalla città.

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