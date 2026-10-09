Carbonia. La grotta dei fiori e l'annesso parco ridiventano questa domenica una attrattiva fra natura, tradizione e sapori autentici, alla riscoperta di anfratti che risalgono anche a mezzo miliardo di anni fa.

Il programma della speciale festa organizzata dall'omonima associazione per l'11 ottobre prevede alle 9 l'arrivo dei partecipanti al parco nato dieci anni fa appena fuori della città, dopo il rione Cannas di Sopra, e la partenza in escursione nella valle del Rio Cannas.

Sono d'obbligo l'esplorazione dei tratti naturalistici, geologici e archeologici della valle e la visita alle grotte.

Al rientro, dopo due ore, pranzo tradizionale sardo e apertura di bancarelle e stand espositivi di arte e artigianato e l'avvio del torneo di sa murra sarda.

Per l'escursione gli organizzatori dispongono l'uso obbligatorio di scarponi da trekking, scorta d'acqua, suggerito abbigliamento a strati e una torcia. Si può prenotare l'esperienza ai numeri 347 8875668 oppure 333 4664955. L'iniziativa è stata realizzata col contributo del Comune. (a. s.)

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