Oltre un anno fa l’avvio dei lavori di restauro ed oggi la conclusione dell’intervento che rinnova il volto della Chiesa della Madonna di Valverde, avviato nel 2025 con lo scopo di tutelare e valorizzare un luogo caro alla comunità.

L’opera, realizzata grazie a un finanziamento di 160.000 euro ottenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, riguarda uno dei beni monumentali che caratterizzano il nostro patrimonio culturale, oggi restituito con una nuova veste alla cittadinanza.

Oltre al risanamento delle facciate e degli elementi lapidei contro l’umidità e il degrado dei materiali, l’intervento ha riportato alla luce una scoperta preziosa: all’interno, sotto gli strati di tinteggiatura deteriorati, sono riaffiorate tracce cromatiche riconducibili ad antiche decorazioni.

Un ritrovamento che arricchisce la storia dell’edificio e che, soprattutto nella zona presbiteriale, è stato recuperato attraverso la rimozione controllata degli strati superiori e il consolidamento della pellicola pittorica.