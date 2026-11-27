Una scia di vetri infranti e auto danneggiate in diversi quartieri di Alghero. È il bilancio di un raid vandalico che ha interessato diverse strade della città, da via Mazzini a via Cellini, passando per via Vittorio Emanuele e il quartiere della Pivarada. Nel mirino anche il furgone del postino, dal quale questa mattina sarebbe stata sottratta la corrispondenza. Numerosi gli automobilisti che hanno fatto l’amara scoperta, ritrovandosi con i finestrini in frantumi. Oggi al comando della polizia locale, si è formata una fila di cittadini intenzionati a sporgere denuncia. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcune attività commerciali avrebbero consentito di individuare il presunto responsabile. Si tratterebbe di un uomo che avrebbe agito da solo, spostandosi a piedi per le vie della città e mandando in frantumi i vetri delle vetture parcheggiate lungo il suo percorso. Resta da chiarire se all’origine degli episodi ci sia l’intenzione di impossessarsi di oggetti custoditi all’interno degli abitacoli o se si sia trattato di una serie di danneggiamenti fini a se stessi. Ancora da quantificare il numero complessivo dei veicoli presi di mira.