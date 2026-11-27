Il territorio fa quadrato attorno all’aeroporto di Alghero. L’annuncio di Ryanair sulla possibile cancellazione dei voli nei mesi di febbraio e marzo 2027 mette in allarme operatori turistici e istituzioni. Il sindaco Raimondo Cacciotto sollecita un’assunzione di responsabilità collettiva per sbloccare l’impasse normativa sull’abbattimento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. La misura, finanziata dalla Regione, attende ancora il necessario passaggio legislativo dello Stato. «È questo l’ostacolo che va rimosso senza altri rinvii», sottolinea il primo cittadino, ricordando gli sforzi del territorio per allungare la stagione turistica attraverso il patto “Orizzonte Riviera del Corallo / Alghero All Seasons” e il “Piano Lunga Stagione 2030”, sostenuti anche con una quota dell’imposta di soggiorno. Un lavoro che rischia di essere vanificato dalla crisi del trasporto aereo. Sulla stessa lunghezza d’onda il Consorzio turistico Riviera del Corallo, presieduto da Bianca Bradi, che chiede al Comune di convocare un tavolo urgente con la governatrice Alessandra Todde, il Governo, Enac, Sogeaal, Ryanair e i rappresentanti dei territori. «Non stiamo con Ryanair e non stiamo contro la Regione. Noi stiamo con Alghero», precisano gli operatori, stanchi di programmare investimenti senza certezze sui collegamenti. La questione, peraltro, va ben oltre il comparto turistico e investe il diritto alla mobilità dei sardi. «Non c’è spazio per divisioni o strumentalizzazioni», ribadisce Cacciotto, invocando un fronte istituzionale compatto.