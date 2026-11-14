Un incontro per approfondire il rapporto tra volontariato e giustizia di comunità e individuare nuove prospettive di collaborazione tra Terzo settore e istituzioni. Martedì 17 novembre, nell'aula magna dell’Università di Sassari, verrà presentata alle 15 la ricerca “Volontariato e giustizia in Sardegna: un’indagine sui rapporti tra ETS e giustizia di comunità”, promossa dal CSV Sardegna in collaborazione con l’ateneo sassarese.

La ricerca, curata dal gruppo di lavoro coordinato da Patrizia Patrizi, ordinaria di Pisicologia giuridica e pratiche di giustizia riparativa nell'Università di Sassari, ha analizzato il ruolo degli Enti isolani del Terzo Settore nei percorsi di giustizia di comunità, approfondendo le condizioni che ne favoriscono o ne ostacolano l’attivazione, la gestione e la sostenibilità nel tempo.

Aprirà l'incontro Alessio Mandis, direttore del CSV Sardegna. Quindi la presentazione dei dati da parte della stessa professoressa Patrizi, di Ernesto Lodi, ricercatore in Psicologia sociale, di Lucrezia Perrella, psicologa e referente dell'area ricerca del Ream delle pratiche di giustizia riparativa, e Giovanni Maria Natale, dottorando nell'area psicologico-giuridica.

Previsti anche gli interventi di Silvia Madeddu, funzionaria di Servizio Sociale dell'UIEPE Cagliari e Referente regionale LPU/Volontariato, e di Alessandra Lardieri, referente dello Sportello giustizia e volontariato del Csv Sardegna.