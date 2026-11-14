Sono ben 70 gli studenti regolari del Polo Universitario Penitenziario dell'Università di Sassari. La metà nella Casa di Reclusione di Tempio, vale a dire 36, un detenuto su cinque segue il percorso universitario. Numeri che spiegano la valutazione “eccezionale” assegnata dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

A conclusione del mandato rettorale 2021-26, il Rettore Gavino Mariotti e il delegato per il PUP Emmanuele Farris tracciano un bilancio delle attività svolte con la tavola rotonda dal titolo “Le strutture penitenziarie in Sardegna: criticità e/o opportunità?”. L'appuntamento è per mercoledì 18 novembre dalle 16 alle 19 nell’aula magna di piazza Università.

Il tessuto penitenziario è costituito non solo da istituti penitenziari ma anche da colonie penali agricole, presidi per l'esecuzione penale esterna, uffici: un sistema capillare che, interagendo con tante altre istituzioni, è propulsore di esperienze formative e occasioni di reinserimento per le persone detenute.

Parteciperanno il Presidente CNUPP (Conferenza Nazionale Poli Universitari penitenziari) Giancarlo Monina; il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna Domenico Arena; il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna Guglielmo Sacco; l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna Francesco Spanedda; il Presidente dell’Ersu (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) di Sassari Daniele Maoddi.

Significativa la presenza della delegata per il PUP dell’Università di Cagliari Cristina Cabras, per sottolineare come il tema trattato abbia respiro quantomeno regionale e coinvolga tutte le istituzioni che operano nel e per il contesto penitenziario regionale.