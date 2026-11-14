L’auto è precipitata dal cavalcavia, i due occupanti – di 75 e 69 anni – sono stati trasportati in ospedale: hanno riportato gravi politraumi ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15 sulla Provinciale 41, in territorio di Uri. Un pick-up che stava attraversando il cavalcavia sopra la Provinciale 15 è caduto sulla strada sottostante.

I feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco del comando di Sassari e poi affidati alle cure dei soccorritori del 118. Per il trasporto al Santissima Annunziata di Sassari è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

Il conducente, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo proprio mentre faceva rientro a Uri, superando il guardrail e precipitando dal cavalcavia.