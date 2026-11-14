L'omaggio ad Antonia Pozzi chiude la rassegna “Occhio Orecchio Cuore”

È dedicato ad Antonia Pozzi, una delle voci più intense della poesia italiana del Novecento, scomparsa giovanissima nel 1938, lo spettacolo che mercoledì 18 novembre al Cine Teatro Astra di Sassari (ore 20.30) chiude "Occhio Orecchio Cuore”, la rassegna organizzata da La Botte e il Cilindro. La pièce "Non può essere altro che un infinito. Omaggio ad Antonia Pozzi", produzione La Botte e il Cilindro / TI-DE, vedrà in scena Roberta Campagna, per la regia di Pierpaolo Conconi.

Roberta Campagna restituisce la figura di Antonia Pozzi attraverso un percorso scenico che prende forma direttamente dai suoi versi. Parole, ricordi e pensieri ricompongono progressivamente il suo mondo interiore, mentre la presenza dell’interprete attraversa stati emotivi e fisici differenti, passando da momenti di intensa concretezza ad altri nei quali la figura sembra perdere consistenza, farsi quasi evanescente.

Si chiude così la prima edizione del progetto che, da settembre a novembre, ha proposto sei spettacoli tra nuove scritture sceniche, poesia, letteratura, immagine e musica. Un percorso nato per mettere in relazione linguaggi e sensibilità differenti e creare nuove occasioni di collaborazione tra le realtà artistiche che operano attorno al Cine Teatro Astra.