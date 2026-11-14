Educare i giovani al rispetto, alla gestione costruttiva del conflitto e al riconoscimento dei segnali di disagio nei rapporti interpersonali. È stato questo il cuore dell'importante incontro formativo che si è svolto presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Mario Paglietti" di Porto Torres, promosso in collaborazione con il Rotary Club Porto Torres e con la partecipazione della scrittrice Noemi Sanna, autrice del libro "Il lato oscuro delle relazioni umane".

L’iniziativa ha offerto agli studenti un'occasione di riflessione approfondita, fornendo loro strumenti concreti per distinguere un sano confronto, basato sul dialogo e sul rispetto dei confini personali, da condotte ripetute e disfunzionali — quali il controllo, l'umiliazione, l'isolamento o la prevaricazione — che talvolta si insinuano nelle relazioni tra pari e negli ambienti digitali, venendo erroneamente scambiate per scherzi o gesti d'affetto.

L'incontro si è sviluppato attraverso un linguaggio misurato, attento e adeguato alla sensibilità degli adolescenti, garantendo un clima di totale tutela della privacy e di ascolto reciproco, con l'obiettivo di promuovere senso critico, consapevolezza e la fiducia nel poter chiedere aiuto ai referenti scolastici competenti in caso di necessità.Grande soddisfazione ed entusiasmo sono stati espressi dalla Dirigenza scolastica per la riuscita dell'iniziativa e per la sinergia con il territorio.

«Siamo profondamente entusiasti ed onorati di aver ospitato nel nostro Istituto il Rotary Club di Porto Torres e la scrittrice Noemi Sanna. Iniziative come questa incarnano perfettamente la missione educativa della nostra scuola: non solo trasmettere saperi, ma accompagnare i nostri ragazzi nella costruzione di relazioni sane, libere e fondate sul rispetto reciproco. Aiutare i giovani a riconoscere tempestivamente i segnali della prevaricazione, tanto nella vita quotidiana quanto nel mondo digitale, significa fornire loro gli anticorpi culturali per difendere la propria dignità e quella degli altri. Ringrazio di cuore il Rotary Club e l'autrice per la sensibilità e il prezioso contributo offerto alla nostra comunità studentesca», ha commentato il dirigente scolastico, Daniele Taras.