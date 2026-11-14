Nassiriya, Porto Torres: «Riflettiamo sul perché di tanti morti e tragedie»

«Onoriamo la tragedia di Nassiriya in un periodo in cui questo genere di eventi drammatici andrebbe rievocato più spesso, a causa dei continui conflitti nel mondo, dove la stupidità umana prende il sopravvento sulla pace. Ricordare significa riflettere sul perché ancora tanti morti, tragedie e sofferenze, un momento che deve coinvolgere non solo i giovani, ma anche gli adulti, non solo le nuove generazioni ma principalmente le famiglie, invitandole a partecipare a questi momenti di riflessione».

Così il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, nel suo intervento in occasione della cerimonia commemorativa del 23° anniversario dell’attentato terroristico di Nassiriya che causò la morte di 28 persone tra cui 12 carabinieri, cinque militari dell’Esercito italiano e due civili italiani, un evento organizzato dal Lions Club di Porto Torres in collaborazione con l’amministrazione comunale. Davanti alle autorità civili, militari e religiose, le associazioni combattentistiche e d’arma, insieme a una rappresentanza dell’amministrazione comunale, nella piazza Caduti di Nassiriya, questa mattina, è stato deposto un mazzo di fiori accanto al monumento ai Caduti, realizzato dall’artista Vidèo Anfossi.

Dopo l’alzabandiera e l’inno nazionale la cerimonia è stata aperta dal cerimoniere del Club, Giuseppe Bazzoni, davanti al monumento bronzeo donato dal Lions alla comunità in occasione del 40° anniversario della fondazione dell’associazione. L’intervento del presidente del Lions, Matteo Sanna, ha fatto seguito alla benedizione di don Michele Murgia, parroco della chiesa di Cristo Risorto e vicario coordinatore della pastorale interparrocchiale a Porto Torres. E’ stato il presidente del club a ricordare la strage di Nassiriya, un evento tragico avvenuto il 12 novembre del 2003 durante la missione di pace in Iraq, in cui persero la vita 19 italiani. «La pace non è mai una conquista scontata, ma un bene prezioso che richiede coraggio, dedizione e, purtroppo, a volte sacrificio estremo», ha detto il presidente Sanna «per questo invito i giovani a coltivare la memoria».



