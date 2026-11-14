Ritorna a Ossi “Diversamente Pari”, il progetto di sensibilizzazione per la parità di genere che ha raggiunto la quinta edizione. L’appuntamento è per il 25 novembre, dalle 17 alle 19.30 presso la sala convegni della Fondazione di Sardegna, in concomitanza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

"Insieme per azzerare le disuguaglianze" è il titolo dell'evento che parla da solo. Azzerare la disuguaglianze significa trovare la linea retta che unisce tutti, indistintamente. Dove tutti possono esprimere la propria identità e sentirsi parte di un lungo percorso condiviso. Una strada che diventa ponte di energie dal mondo dello sport, dell'associazionismo, delle istituzioni, dei presidi socio-sanitari, dell'attivismo e dal mondo delle professioni.

L'obiettivo sarà quello di confrontarsi su buone pratiche di non discriminazione nel territorio, interrogandosi anche su ciò che può essere ancora messo in campo. L'evento, promosso dalla Serenissima Società Cooperativa Sociale a r.l., con il patrocinio dell'Unione dei Comuni del Coros, sarà moderato dall'avvocata Valentina Bianco e dall'avvocato Elias Vacca. Introduzione a cura di Maria Lina Piga responsabile della Coop Serenissima e di Maria Antonietta Sale, consigliera di fiducia dell'Unione del Coros.