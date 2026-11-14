Nulvi, nuova vita per l'ex mercato: diventerà un centro per i giovani e la musica

Recuperare l'ex mercato comunale e trasformarlo in un nuovo spazio di incontro, cultura e socialità. È l'obiettivo del progetto di rigenerazione urbana approvato dalla giunta comunale di Nulvi con deliberazione del 13 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). L'amministrazione guidata dal sindaco Mario Salvatore Latte ha deciso di candidare l'intervento a un finanziamento regionale di 1,2 milioni di euro.

La proposta rientra nell'avviso pubblico approvato dalla Regione nell'ambito della linea dedicata alla «Rigenerazione sociale e funzionale degli spazi pubblici».

Il progetto punta innanzitutto al recupero unitario del complesso dell'ex mercato comunale, edificio di proprietà pubblica che attualmente presenta condizioni di degrado in alcune sue parti. L'obiettivo è restituirlo alla piena fruizione della comunità, trasformandolo in un centro di incontro, partecipazione e aggregazione capace di coinvolgere diverse generazioni.

Un ruolo centrale sarà riservato anche alla sala musica già presente all'interno della struttura, che l'amministrazione intende riqualificare e valorizzare affinché possa diventare un punto di riferimento per le attività culturali e musicali, con particolare attenzione ai giovani, alle associazioni e alle realtà sociali del paese.

La proposta comprende inoltre la messa in sicurezza delle componenti edilizie degradate, l'adeguamento delle infrastrutture e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con l'obiettivo di garantire accessibilità e utilizzo polivalente degli spazi.