Paura nel tardo pomeriggio di oggi al canile Primavera, nella borgata di Santa Maria La Palma, dove si è sviluppato un principio di incendio all’interno di un magazzino. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero. All’arrivo dei soccorritori, le fiamme stavano interessando l’interno del locale adibito a deposito.

Il rogo è stato rapidamente domato e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata. Dalla sala operativa è stato inoltre disposto l’invio di un secondo mezzo a supporto delle operazioni. Fortunatamente non si registrano feriti, né tra le persone né tra gli animali ospitati nel rifugio. Restano da accertare le cause dell’incendio.