Cumuli di reti da pesca ormai diventati rifiuti da smaltire, abbandonati nella banchina Pescherecci del porto civico di Porto Torres, recuperati nell’ambito di Vox Maris, il progetto di economia circolare dedicato al recupero e al riciclo delle reti da pesca a fine vita.

L'iniziativa, promossa dalla BioDesign Foundation con il sostegno dell'amministrazione comunale, si è svolta questa mattina con il posizionamento sulla banchina di appositi contenitori (big bag) nei quali i pescatori e gli operatori locali hanno potuto conferire le proprie reti esauste. Grazie all'utilizzo dell'innovativo sensore TrinamiX, e’ stato possibile identificare direttamente sul campo la tipologia di plastica di cui è composta ciascuna rete, facilitando le successive operazioni di selezione e riciclo.

L'obiettivo è promuovere un modello virtuoso di gestione delle reti da pesca dismesse e contrastare il fenomeno della cosiddetta "pesca fantasma" (ghost fishing), una grave minaccia per l'ecosistema marino.Le reti e le attrezzature da pesca perse o abbandonate in mare possono infatti trasformarsi in vere e proprie trappole per pesci, tartarughe e altri animali marini, che rischiano di rimanervi intrappolati. Inoltre, con il progressivo deterioramento, contribuiscono alla dispersione di microplastiche e di sostanze potenzialmente tossiche nell'ambiente marino, con conseguenze anche sulla catena alimentare.Durante la giornata sono state effettuate anche le riprese del documentario "From Net to Net Worth", un reportage che racconterà le diverse tappe del progetto Vox Maris nei comuni costieri della Sardegna.

Il documentario sarà presentato al Ministero dell'Ambiente e alla Commissione Europea, con l'obiettivo di proporre la Sardegna come primo caso studio europeo per la gestione strutturata delle reti da pesca a fine vita. «Abbiamo ricevuto tante reti abbandonate nel porto- ha sottolineato la referente del progetto - ci siamo adoperate per dividere i vari materiali, polietilene e poliammidi, in grado di inquinare i mari e contribuire alla degradazione dell'ecosistema. Questa iniziativa offre una soluzione pratica e gratuita per lo smaltimento di materiali complessi come le reti a fine vita ».