850 grammi di marijuana. L'aveva nascosta un extracomunitario, ieri notte a Sassari, arrestato dalla polizia locale durante l'operazione ad alto impatto. Gli agenti si sono avvicinati per controllarlo e l'uomo è scappato per le vie del centro storico lanciando via una borsa dove si trovava la droga, subito recuperata dalle forze dell'ordine.

L'indagato è stato raggiunto poco più tardi, vicino a Corso Vittorio Emanuele, mentre stringeva un marsupio dove sono stati rinvenuti circa 3200 euro. Stamattina in tribunale a Sassari la persona, che non risiede in città, condotto dagli agenti del Comando di via Carlo Felice, è stato giudicato con il rito della direttissima, difeso dall'avvocato Umberto Carboni. La giudice Valentina Nuvoli ha convalidato l'arresto e disposto per la persona l'obbligo di dimora a Nuoro.



© Riproduzione riservata