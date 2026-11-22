Anche il secondo grado di giudizio conferma la sentenza di omicidio colposo per la presidente della cooperativa “Serenissima” di Codrongianos.

La donna era accusata per la mancata vigilanza su un 75enne con il morbo di Parkinson che, ospite della comunità alloggio in paese, uscì nel 2017 dalla struttura per salire su una scala da cui precipitò dall’altezza di 4 metri. Riportando ferite gravi e perdendo la vita qualche mese dopo.

In primo grado il pm Angelo Beccu aveva sollecitato la condanna per la presidente, sostenendo che l’uomo, non autonomo, non poteva essere accolto nella comunità alloggio. La pena a 4 mesi, stabilita a suo tempo dalla giudice Valentina Nuvoli, è stata confermata nei giorni scorsi a Sassari anche dalla Corte di appello, presieduta da Maria Teresa Lupinu, a latere Maura Nardin e Salvatore Carboni.

Ad assistere la parte civile l'avvocata Alessandra Delrio mentre i legali Enrico Fresu e Carlo Pinna Parpaglia difendevano l'imputata.