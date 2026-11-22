Dalla Regione Sardegna arrivano 3,4 milioni per il Parco naturale regionale di Porto Conte. «Oggi scriviamo una pagina importante nella storia dei parchi naturali regionali della Sardegna con il più importante investimento infrastrutturale mai destinato dalla Regione Sardegna. Questo perché la nostra legislatura è mossa dalla profonda convinzione che la tutela ambientale, la valorizzazione del patrimonio naturale e le prospettive di sviluppo delle comunità debbano andare di pari passo. Dopo il finanziamento di 75mila euro dei giorni scorsi per l'educazione ambientale, arrivano oltre 3,4 milioni di euro per gli interventi infrastrutturali nel nostro Parco perché abbiamo più volte ribadito che il suo futuro riguarda il futuro di un intero territorio». Così il consigliere regionale Valdo di Nolfo, unico rappresentante di Alghero nel Parlamento sardo, interviene sull’importante programma degli interventi infrastrutturali nei parchi naturali regionali della Sardegna approvati dalla Giunta regionale su indicazione dell’Assessorato all’ambiente e alla difesa ambientale. Le risorse, stanziate dal Consiglio regionale con l'ultima variazione di bilancio, ammontano complessivamente a oltre 23 milioni di euro e coinvolgono, oltre al Parco di Porto Conte, quelli di Tepilora, Gutturu Mannu e Molentargius-Saline. Nel dettaglio, tre gli interventi finanziati per Porto Conte sostenuti dall’onorevole Di Nolfo. Le risorse sono destinate a superare le barriere architettoniche di Casa Gioiosa e completare l’ultimo lotto dell'area di sosta green, con uno stanziamento di 2,4 milioni. Mentre 700mila euro saranno destinati alla ristrutturazione e il risanamento statico conservativo dell'immobile Cuile Tramariglio dove sorgerà il centro di osservazione ornitologico, il primo della Sardegna e tra i più qualificati d’Italia. Infine 235mila euro destinati per il completamento della corte interna e delle aree esterne dell'immobile di Porticciolo con la realizzazione dell’ecostello, punto di riferimento per il turismo lento.