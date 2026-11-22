«Il nuovo Piano urbanistico comunale deve ancora iniziare il suo iter in Consiglio comunale e già ai consiglieri è indirizzata una diffida preventiva. L’atto, protocollato il 18 novembre, riguarda la prospettata riclassificazione da B3 a S3 di un terreno in via De Gasperi, oggetto di un contenzioso civile ancora pendente. Chiediamo al sindaco di chiarire subito se questa previsione figuri negli elaborati del nuovo PUC e su quali valutazioni si fondi». Lo dichiarano i capigruppo del centrodestra in Consiglio comunale Michele Pais (Lega), Marco Tedde (Forza Italia), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Lelle Salvatore (UDC), Massimiliano Fadda (Prima Alghero) e Giovanna Caria (Riformatori).

«Si ripropone in tutta la sua gravità la questione dei conflitti di interesse, finora affrontata con superficialità. L’articolo 78 del Testo unico degli enti locali impone ai consiglieri di astenersi dalla discussione e dal voto quando una previsione del piano incide in modo immediato e diretto su un interesse specifico proprio o di un parente o affine fino al quarto grado. Rinviare queste verifiche al momento del voto espone i singoli consiglieri a gravi responsabilità e l’intero procedimento a contestazioni. Sindaco e presidente del Consiglio chiariscano, con il supporto del segretario generale, come intendono gestire le eventuali situazioni di conflitto prima che si apra la discussione sul piano».

Secondo gli esponenti del centrodestra «La stessa superficialità si ritrova nella pretesa della Giunta di accelerare i tempi e imboccare scorciatoie. È una prova di impreparazione e di arroganza pensare di comprimere il confronto su un piano che disegnerà lo sviluppo di Alghero per i prossimi quarant’anni. Servono elaborati accessibili, tempo per esaminarli, un’istruttoria seria in Commissione e un confronto vero con la città». E ancora: «La Giunta tratti il Puc per quello che è, una responsabilità verso Alghero e verso chi la abiterà nei prossimi decenni. Se pensa di appuntarsi una medaglietta al petto forzando i tempi, resterà delusa. Di questo passo, la medaglietta resterà nel cassetto e la città continuerà ad aspettare il suo piano».