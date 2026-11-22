«Dal 15 dicembre Aeroitalia porterà un secondo aereo a Comiso e amplierà la propria offerta con collegamenti per Napoli, Pisa, Venezia e Malta. Lo farà in uno scalo fragile, per molti versi paragonabile ad Alghero, dove la stessa compagnia già garantisce i voli in continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate, affidati fino all’ottobre 2028. In Sicilia si consolidano i collegamenti essenziali e si amplia la rete. In Sardegna siamo ancora a chiederci chi garantirà un volo per Milano tra due mesi».

Michele Pais, consigliere Lega ad Alghero ed ex presidente del consiglio regionale, interviene ancora una volta sulla questione continuità territoriale in Sardegna, paragonandola con quella siciliana. «Eppure il caro carburante incide allo stesso modo in Sicilia come in Sardegna. La differenza, evidentemente, è nell’approccio del governo regionale. In Sicilia la collaborazione tra Regione, Stato, gestore aeroportuale e compagnia produce impegni concreti. In Sardegna invece, volano gli stracci e rimangono a terra aerei e i sardi».

Per l’esponente della Lega «ancora non esiste un’ipotesi di accordo che garantisca il servizio per tutta la durata prevista, e l'impressione è che sia sia trasformato un “disastro imminente” in un “disastro differito”. Si tira a campare in attesa degli eventi».

Pais ritorna sul collegamento Alghero-Milano. «C’è poi un'altra questione distinta e urgentissima. Il 31 gennaio 2027 scade la proroga di ITA Airways sulla Alghero–Milano Linate. La gara è andata deserta e il nuovo bando annunciato dalla Regione, al 21 novembre, non risulta ancora pubblicato. Per una nuova concessione su una rotta già affidata in esclusiva, il regolamento europeo prevede almeno sei mesi tra la pubblicazione dell’avviso e l’avvio del servizio. Con questi tempi, giugno è un’ipotesi ottimistica, sempre che si trovi una compagnia disposta a operare la rotta. Resta quindi da garantire il collegamento dal 1° febbraio fino all’effettivo subentro».

Pais rivolge quindi una domanda chiara l'assessore ai trasporti: «L’assessora Barbara Manca risponda con precisione. Chi volerà da Alghero a Linate dal 1° febbraio, con quali orari e tariffe, e da quando si potranno acquistare i biglietti? C'è un'intera filiera economica che attende di programmare la prossima stagione estiva, con la Pasqua a marzo, e ad oggi non può ancora farlo» conclude Pais.