Intervento di emergenza dell’Elisoccorso dell’Areus in via Sassari, a Porto Torres. Tre le persone rimaste ferite nel grave incidente, successo nel pomeriggio poco dopo le 15, all’ingresso della città. Lo scontro violento tra due auto è avvenuto all’incrocio con via Antonelli.

Secondo le prime ricostruzioni una delle auto, una Fiat Punto, mentre procedeva in direzione Sassari, durante la manovra di svolta per via Antonelli, si è scontrata con una Lancia Y sopraggiunta nella stessa direzione. L’impatto violento ha fatto ribaltare la Lancia Y che ha terminato la sua corsa sul marciapiede, buttando giù uno dei paletti presenti ai lati della carreggiata.

Una ragazza, rimasta gravemente ferita, è stata liberata dall’abitacolo dai vigili del fuoco e consegnata al personale del 118 dell’elicottero che l'ha trasferita d’urgenza all’ospedale civile di Sassari.

Altri due feriti, conducente e passeggero della Punto, sono stati presi in carico dalle ambulanze del 118. Presenti per i rilievi i carabinieri della compagnia di Porto Torres.