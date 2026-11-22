L’ospedale di Alghero merita il riconoscimento e la valorizzazione come Ospedale di Primo Livello. Lo sostiene la Uil Fp che rimarca come la struttura della città catalana rappresenti un punto di riferimento nella rete sanitaria regionale. “Un ospedale che svolge un’attività così importante- riferisce la nota firmata da Oscar Campus, segretario aziendale Uil Fp della Asl Sassari- deve poter contare su una programmazione adeguata, servizi strutturati, personale sufficiente e risorse coerenti con le responsabilità assistenziali che gli vengono affidate”.

Su queste basi il sindacato chiede poi di “avviare un progetto organizzativo finalizzato alla creazione di una struttura anestesiologica dedicata, con una specifica articolazione per la Terapia Antalgica e la Terapia del Dolore”. I cui compiti andrebbero dalla valutazione anestesiologica e la gestione del paziente nel percorso preoperatorio fino alla presa in carico dei pazienti affetti da dolore cronico all’accesso a consulenze specialistiche di terapia antalgica. “Uil Fp ritiene che l’Asl Sassari- si propone - debba aprire una riflessione organizzativa seria sulla possibilità di istituire una struttura anestesiologica e di terapia antalgica che possa operare in maniera coordinata tra il Civile e il Marino, valorizzando le professionalità già presenti e prevedendo le risorse necessarie”. La conclusione è che “Alghero non chiede privilegi ma il riconoscimento del ruolo che già svolge nella sanità sarda” e “difendere e potenziare l’Ospedale di Alghero significa difendere il diritto alla salute di un intero territorio”.