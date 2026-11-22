Tissi si prepara alle festività natalizie con un programma di iniziative rivolte all'intera comunità. La giunta comunale, con la deliberazione del 20 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato gli indirizzi per la realizzazione di «Natale Tissese 2026», mettendo a disposizione 8.432,68 euro.

Il calendario, previsto tra dicembre 2026 e gennaio 2027, comprenderà mercatini natalizi, iniziative per valorizzare le produzioni artigianali e le attività commerciali, spettacoli, musica e momenti di intrattenimento.

Particolare attenzione sarà riservata ai bambini e alle famiglie, con appuntamenti dedicati anche all'Epifania. Previsti inoltre luminarie, presepi di quartiere e iniziative di socializzazione rivolte alla popolazione anziana.

Per organizzare e coordinare il programma, il Comune pubblicherà una manifestazione di interesse finalizzata a individuare un'associazione del territorio. La scelta terrà conto della qualità del progetto, dell'esperienza organizzativa e della capacità di coinvolgere associazioni, commercianti e cittadini.

All'associazione individuata potrà essere anticipato il 60% del contributo assegnato, mentre il saldo sarà erogato dopo la realizzazione degli eventi e la presentazione della rendicontazione.

(Unioneonline/En.Ne.)