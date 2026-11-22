Giornata dedicata alle famiglie ad Alghero, un evento organizzato dal Comitato di Borgata di Sa Segada e Tanca Farrà per la sesta edizione della Giornata dell’Albero, in programma oggi, domenica 22 novembre.

A Sa Segada bambine e bambini potranno mettere a dimora nuovi arbusti e imparare a prendersene cura.

L’iniziativa segue la Giornata nazionale degli alberi, che ricorre il 21 novembre. Alle 11 l’inaugurazione, alla presenza delle autorità, sarà accompagnata da un momento di riflessione in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Durante l’edizione del 2023, che si svolse proprio il 25 novembre, nella borgata fu installata una panchina rossa. Quel giorno oltre 200 bambini adottarono e misero a dimora altrettanti alberi, contrassegnati da targhette con i loro nomi.

Il programma si aprirà alle 10 con la Santa Messa e le iscrizioni gratuite alla piantumazione, riservata a bambine e bambini e prevista dopo l’inaugurazione. La pedagogista Monia Satta di Akroasis APS condurrà il laboratorio immersivo «Intorno all’Albero». Il game designer Giovanni Correddu proporrà «Giochiamo con la natura!», con giochi di società a tema disponibili per tutta la giornata, insieme a gonfiabili e altre attività per le famiglie. Alle 13.30 il Comitato servirà il pranzo, con prenotazione obbligatoria. Il Nutella Party e le castagne arrosto chiuderanno la giornata a partire dalle 16.30. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna, di Forestas e del Parco regionale di Porto Conte.